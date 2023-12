Condenado a 13 anos de prisão por homicídio é detido após volta pra casa para “passar Natal com a família”

Iniciadas as buscas, os policiais encontraram o foragido por volta das 11h, em frente à casa de sua esposa, onde foi decretado o cumprimento da ordem judicial de prisão.



Segundo a Polícia Civil, o homem informou que, após a expedição do mandado de prisão, escondeu-se nos estados de Mato Grosso do Sul e do Paraná, mas retornou a Sandovalina para estar com a família durante o período das festividades de Natal.