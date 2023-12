Recém-nascido é salva pela PM pois se engasgar com medicamento

Os Policiais militares Soldado PM Tamis e o Soldado PM Gustavo do município de Sagres estarão para sempre marcados na memória da família da pequena Agnes Damaceno de apenas 1 mês e 15 dias. Nesta quarta-feira (27) a bebê foi salva pelos policiais após se engasgar. O resgate aconteceu na área rural do município.

Pelo local, os militares se depararam com a mãe segurando a criança no colo engasgada após fazer uso de medicamento via oral.



Os militares rapidamente realizaram a manobra de desengasgo, onde os sinais vitais da bebê voltaram, assim encaminhado para a Santa Casa de Osvaldo Cruz, onde permaneceu aos cuidados médicos.

Após o susto, a mãe Fernanda Damasceno agradeceu os policiais militares pela rapidez que salvou a vida de sua filha.