Após ataque com mordidas, homem mata cachorra com golpe de faca e recebe multa de R$ 6 mil em Presidente Prudente

Ele contou que conseguiu escapar do animal e fugiu para a via pública. Em seguida, na posse de uma faca, tentou capturar a cachorra, que voltou a atacá-lo, mordendo seu dedo. Nesta ocasião, para se defender, o suspeito informou que desferiu um golpe de faca no animal, que morreu.

Devido as lesões nas mãos, o dono da cachorra foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Guanabara. Exames de raio-x contataram fraturas no polegar direito e na mão esquerda do homem. Alguns curativos foram realizados nos ferimentos e uma vacina antirrábica foi aplicada.

Conforme o Boletim de Ocorrência registrado, a Polícia Ambiental irá providenciar o enterro do animal junto a Prefeitura de Presidente Prudente.

A perícia esteve na residência.

Em depoimento à Polícia Civil, o homem confirmou a versão dos fatos informada aos militares e disse que feriu a cachorra para se defender, visto que ela estava “muito agressiva, descontrolada e poderia fugir novamente”, tendo risco de atacar outras pessoas que estavam em uma praça.



Ainda segundo o boletim, devido às circunstâncias do fato, não há indicação de prática de ato criminoso com consciência e vontade, tendo em vista que o principal motivo do sacrifício do animal foi a preservação do ataque do cão a terceiros e ao próprio autor.

Por parte do Policiamento Ambiental, foi lavrado um auto de infração ambiental no valor de R$ 6 mil em desfavor do tutor, por praticar ato de maus tratos a animal doméstico com resultado morte.

As circunstâncias da morte da cachorra serão investigadas.