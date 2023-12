PANORAMA: Presidente da Câmara Ricardo Delmore consegue emenda histórica de quase R$ 1 milhão para reforma do Balneário

O presidente da Câmara de Panorama, Ricardo Delmore, fecha o ano de 2023 com chave de ouro e uma atuação impecável no cargo. Já está disponível para a Prefeitura uma verba de quase R$ 1.000.000,00 para reformas gerais no balneário municipal, um recurso sem precedentes e histórico, valor nunca conquistado antes por um vereador.

O dinheiro foi depositado nesse dia 29 de dezembro pelo Ministério do Turismo do Governo Federal em conta corrente da Caixa Econômica Federal. Em janeiro o prefeito Dr. Carlos Oiti já pode assinar documentação e o dinheiro será depositado em conta.

Valor exato de R$ 960.019,00. O pedido já havia sido confirmado dia nove de novembro, mas o vereador esperou a confirmação do depósito na conta municipal.



A conquista é para resultado prático, concreto e eficaz da parceria de Ricardo Delmore com o deputado federal Marangoni (União-SP) que fez a emenda parlamentar para determinar o dinheiro necessário.

“Um milhão de reais é suficiente para dotar o Balneário Municipal Frederico Platizeck de todas as melhorias e reformas importantes para recuperar a infraestrutura”, ressaltou Ricardo Delmore.

O presidente da Câmara ficou muito emocionado nesse fim de ano com o trabalho do deputado federal Fernando Marangoni e ao comunicar a Prefeitura do empenho do dinheiro ficou surpreso pois vai entrar para a história de Panorama pelo valor conquistado.

Ricardo Delmore afirmou: “Não há maior prova de resultado da parceria com meu amigo e aliado Marangoni. Essa conquista nossa é um presente de fim de ano para a cidade que tanto amo e para o nosso povo que tanto respeito”.

INVESTIMENTO NA SAÚDE

O presidente da Câmara realmente tem motivos para comemorar sua atuação em parceria com o deputado federal Fernando Marangoni. Na área da saúde pública de Panorama foram conquistas importantes em 2023.

Logo no começo do ano chegou à cidade a nova ambulância dotada com todos equipamentos necessários para atender o panoramense com conforto e devidamente equipada. É um veículo Renault Master que funciona como uma semi -UTI.



Mas isso não foi só. Também Ricardo Delmore e Marangoni foram responsáveis pelo investimento de mais 450 mil em custeio de serviços de saúde.

Outra iniciativa de Ricardo foi juntar amigos da cidade e com recursos próprios deles patrocinaram melhorias e reformas no Pronto Atendimento Municipal, que teve sua infraestrutura modernizada e deu maior conforto aos usuários.



O presidente da Câmara comemora não apenas a parceria com o deputado federal, mas também o fato de usar a força de seu cargo e representatividade para dar à população de Panorama confiança no trabalho em equipe e mostrar que é possível fazer a boa política e ter desempenho como agente público preocupado com o munícipe.





Ricardo Delmore também conquistou junto à deputada estadual Ana Carolina Serra, a doação de um aparelho ultrassom que vai chegar em março à Panorama.

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Outra atuação digna e respeitável de Ricardo Delmore nesse 2023 foi a garantia de regularização de propriedades de moradores que lutavam há décadas pela conquista de escritura de suas propriedades.





O presidente da Câmara não mediu esforços para que fosse feita a regularização fundiária dessas famílias.



E cada escritura definitiva foi muito comemorada, onde 150 famílias agora estão com documentação registrada em cartório, através do PEM (Programa Cidade Legal).

DINHEIRO PARA ASFALTO

Ricardo Delmore não ficou sentado no seu gabinete. Ele anda a cidade, conhece sua gente e vai atrás de recursos materiais e financeiros.

Foi assim que também conseguiu verba de R$ 200 mil em 2023 para recuperação e recapeamento no conjunto habitacional Derocy Alves Valença, na rua Pege Raposo Lopes.



O presidente da Câmara de Panorama disse que há muito tempo queria atender os moradores daquele bairro e que em 2023 finalmente conseguiu a verba necessária.

Ainda Ricardo Delmore comemora a atuação nesse ano porque além de fazer um trabalho equilibrado e transparente no Legislativo, também conseguiu conquistas históricas de recursos financeiros e materiais para Panorama.

Finalizando Ricardo Delmore acredita que 2024 será um ano ainda melhor de conquistas e está muito otimista na sua parceria com Fernando Marangoni