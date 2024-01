Polícia Civil investiga morte de homem com canivetadas em pesqueiro

Um rapaz de 31 anos, identificado como sendo Sérgio Caetano da Silva, foi assassinado com golpes de faca na zona rural de Iacri, na madrugada do último domingo, dia 31.

Ainda e acordo com informações apuradas na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Tupã, o crime aconteceu na parte externa de um estabelecimento comercial, que funciona na zona rural do município, onde havia sido realizado um baile. O caso já está sendo investigado para que o acusado seja identificado e localizado para prestar depoimento.

Segundo informações da Polícia Militar e Polícia Civil, registradas na CPJ de Tupã, na madrugada de domingo, por volta das 3 horas, foi encerrado um baile que acontecia no estabelecimento comercial, os portões foram fechados e logo após uma testemunha ouviu barulhos do lado de fora do comércio e de repente. algumas pessoas pularam o portão para dentro do local, sendo que quando foram verificar encontraram um corpo do lado de fora, caído ao chão com um canivete ao lado e várias perfurações de faca no tórax e um corte profundo no pescoço.



Ainda conforme apurado, pedaços grandes de pedras, uma com mancha de sangue, foram encontradas e em uma área do estabelecimento foi localizado um veículo, cujo dono não foi encontrado e o automóvel foi recolhido ao pátio da Ciretran.

Consta também que na área do estacionamento foi encontrado um aparelho celular que, a exemplo do carro, foi recolhido para perícia e investigações.

Os delegados Eduardo Saran, da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), e Welington Ubiratã, da Delegacia de Polícia Civil de Iacri, e as equipes de investigadores estão à procura do acusado do homicídio.