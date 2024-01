Cantor João Carreiro morre aos 41 anos

Na virada do ano, João Carreiro se apresentou na cidade de Pedra Preta (MT).



Empresa de Flórida Paulista que prestava serviços para João Carreiro lamenta a morte do cantor



A empresa Paschoal Som Iluminação e Imagem, de Flórida Paulista, que prestava serviços para João Carreiro, lamentou a morte do cantor.





Em conversa com o jornalismo Folha Regional NET, Adilson Francisco Paschoal, proprietário da empresa que atua no fornecimento de som, iluminação e equipamentos de imagem para festas e eventos de todos os portes e que atuou por mais de três anos “na estrada”, junto ao cantor sertanejo, definiu João Carreiro com “um ser humano especial e muito iluminado”.

“Ainda estou sem acreditar que o João se foi. Só resta pedir a Deus que dê um bom lugar para ele, que deixou muito mais que música, um legado de humildade e um talento incomparável”, lamentou Paschoal.