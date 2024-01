Zagallo, ícone no futebol brasileiro, morre aos 92 anos

“Comunicamos com pesar o falecimento do Sr. Mário Jorge Lobo Zagallo, aos 92 anos, as 23:41h horas de 05/01/2024, em decorrência de falência múltipla de órgãos, resultante de progressão de múltiplas comorbidades previamente existentes”, diz a nota do hospital Barra D’Or, que afirmou que se solidariza com a família e amigos pela perda.