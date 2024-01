FLÓRIDA: Inauguradas as obras de reforma e modernização do ginásio de esportes

Foram inauguradas na sexta-feira passada (5), as obras de reforma e modernização do ginásio de esportes “Valdemir Ferrarezi”, em Flórida Paulista.



O evento contou com a participação do prefeito Wilson Fróio Júnior; vice-prefeito Nei Gazola; presidente da Câmara, Professor Rafael; vereadores; Sargento PM D’Aquino; autoridades e do deputado estadual Vinicius Camarinha, autor da emenda no valor de R$ 700 mil para a execução da obra.



Também marcaram presença na oportunidade, a esposa Zulmira, filho Robson, netos e familiares de Valdemir Ferrarezi, saudoso esportista floridense e que dá nome ao ginásio de esportes.



O descerramento de uma placa, marcou a inauguração das melhorias efetuadas no telhado, piso, vestiários e outras áreas do ginásio, visando garantir melhor conforto e segurança aos esportistas e deixando o local para receber além de eventos esportivos, também culturais.



No total, foram investidos os R$ 700 mil, fruto da emenda parlamentar de Vinicius Camarinha e a contrapartida de R$ 324.487,41 por parte do município.



Após a inauguração, foi realizada a abertura do Campeonato de Férias de Futsal 2024, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer e Prefeitura Municipal.