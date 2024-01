LUCÉLIA: Novos membros do Conselho Tutelar são empossados

Na manhã de quarta-feira, dia 10, aconteceu a posse dos novos membros do Conselho Tutelar de Lucélia que atuarão nos próximos quatro anos.

A solenidade foi realizada no gabinete municipal e, além dos conselheiros, participaram a prefeita Tati Guilhermino, a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Luciana Contreira, a secretária e diretora de Assistência Social, Paula Lago e Ingrid Pitarelo, respectivamente.

A eleição aconteceu no último dia 1º de Outubro, por meio de voto popular e uso de urnas eletrônicas. Na oportunidade, 1.076 lucelienses compareceram às urnas.

No próximo quadriênio, o Conselho Tutelar será composto por: Pablo Machado Lopes, Eliuci Silva de Arribamar, Susiane Rocha, Mirielli Maura Barbosa Gomes e Cláudia Aparecida dos Santos Pinheiro.