Casal fica ferido em colisão de moto com carro em cruzamento em Araçatuba

Um casal ficou ferido após a moto em que estava bater em um carro, em um cruzamento da rua Bolívia, em Araçatuba, no início da tarde desta quarta-feira (17). A mulher, que estava na garupa, teve ferimentos na cabeça, enquanto o condutor, teria sofrido fraturas no braço e na perna.

As vítimas estavam em uma Honda Titan, seguindo sentido ao centro. No cruzamento com a rua Dr. Dirceu de Moraes, o condutor de um Fiat Palio Weekend acabou invadindo a preferencial, vindo a ocorrer a colisão. A moto bateu na porta do lado do motorista, que teve o vidro estourado.

Uma equipe de policiais civis que retornava de uma diligência testemunhou a colisão. Eles seguiam pela rua Dr. Dirceu Moraes, no sentido oposto ao Palio, e informalmente comentaram que com o impacto, a passageira foi lançada ao ar e o capacete acabou saindo da cabeça dela.

Quando a reportagem chegou ao local, a mulher já havia sido socorrida e a equipe de resgate fazia o atendimento ao motociclista. Consciente, ele gritou bastante de dor quando teve o braço imobilizado. Extraoficialmente a reportagem apurou que ele teria sofrido duas fraturas no braço e uma na perna.