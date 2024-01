LUCÉLIA: CRIS ESPORTE em breve com novidades

A Cris Esporte de Lucélia vai apresentar em breve uma grande novidade para a Capital da Amizade e região.

Com 35 anos de forte atuação no comércio de produtos esportivos, entre eles: uniformes, bolas, troféus e outros itens, a empresa está passando por uma grande remodelação e em breve vai inaugurar em novo endereço e repleta de novidades.

As novas dependências estão sendo preparadas na avenida Internacional, próximo ao prédio da Ferracini materiais para construção.

“Em breve vamos anunciar para Lucélia e as cidades da região as novidades que estamos preparando. Será, com certeza, um novo momento para a Cris Esportes que vai passar a oferecer ainda mais produtos e serviços no segmento”, destacou Osvaldo Peixeiro.

A reinauguração deve ser anunciada em breve.