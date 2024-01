Abertura da 2ª Copa Arena de Pracinha de Futebol Médio

Com a participação de quinze equipes divididas em três grupos de cinco equipes, teve início na noite de segunda-feira (22), abertura da primeira rodada da 2ª edição da Copa Regional Arena Pracinha de Futebol Médio /2024.

Destaque da primeira rodada para o time do Lobos F.C./ Inúbia Paulista, que não tomou conhecimento do time de Sagres F.C. e venceu de goleada por 6 a 1, com os gols marcados por Wesley e Naiguel (3 cada).

A rodada teve ainda o Salmourão F.C. vencendo por 3 a 1 a equipe da Vila Freitas F.C./ Adamantina e encerrando a rodada no clássico Luceliense, o Galácticos F.C. venceu por 4 a 1 o River Plate F.C./ Mecânica RL.

SEGUNDA RODADA – DIA 24

A segunda rodada será no dia 24, com mais três jogos:

-Mulecada / Pracinha X Portuguesa

-Time da Roça X NM Instalações Elétricas

-C.A. do Morro X Osvaldo Cruz

TERCEIRA RODADA DIA 26

Já no dia 26, mais três duelos serão realizados pela a terceira rodada:

-Red Bull/ Pracinha X Salmourão

-Caiabú/ Casquinha X Galácticos/ Lucélia

-Mariápolis E.C. X Portuguesa

APOIO

– Prefeito Maurilei Aparecido – Prefeitura de Pracinha

– Juninho do Esporte

– Na foto, a equipe do Lobos F.C. que estreou com vitória.