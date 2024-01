FLÓRIDA: Definido as semifinais do Campeonato de Férias de Futsal

Após duas grandes partidas nesta segunda-feira (22) válidas pelas quartas de finais já foram definidas as equipes que disputarão as semifinais do Campeonato de Férias de Futsal 2024 de Flórida Paulista e que disputarão as vagas para a grande final.

Na primeira partida da noite, a equipe do Eletro Lis conseguiu vencer pelo placar de 6 a 2 o Atacadão das Baterias. Os gols foram marcados por Diego Oquiali (3 vezes), Vitor Natan (2 vezes) e Douglas Oquiali para o Eletro Lis, enquanto Marcelo descontou para o Atacadão.

Em seguida houve a emocionante partida entre Posto Borges/Cruzeiro do Sul contra os Galáticos FC. O Posto Borges venceu por 5 a 3, com gols marcados por Heraldo (3 vezes), Dri e Eduardo Ferreira, enquanto os gols dos Galáticos foram marcados por Jonathan Eudócio, Jair e Lucas Rafael.

As semifinais serão disputadas na próxima quarta-feira, com início programado para 19h45, onde na primeira partida a equipe da ORFLOCO irá enfrentar o Eletro Lis, e logo em seguida terá a partida entre Indaiá/Império do Corte e Posto Borges/Cruzeiro do Sul. Os dois vencedores disputam a grande final na sexta-feira (26).

O Campeonato de Férias de Futsal 2024 de Flórida Paulista é uma realização da Prefeitura Municipal através da secretaria de Cultura, Esporte e Lazer.