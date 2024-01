FLÓRIDA: Ruas, avenidas e praça da Bíblia recebem sinalização e pintura

O setor de Obras e Serviços da Prefeitura Municipal de Flórida Paulista está realizando os serviços de revitalização e pintura em diversos pontos da cidade.

Na semana passada, foram concluídos os trabalhos de sinalização de ruas e avenidas da área comercial, com a pintura de faixas, guias, PARE em cruzamentos e faixas de estacionamento.

Já na última segunda-feira, os serviços começaram a se concentrar na praça da Bíblia, localizada atrás da Santa Casa de Misericórdia.

No local, serão pintadas as guias, bancos, o palco e realizada a limpeza geral do espaço.

Os trabalhos fazem parte do cronograma de limpeza e conservação de espaços públicos estipulados pelo setor de Obras e Serviços.