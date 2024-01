Preso é encontrado morto na penitenciária de Lucélia

Com pés e mãos amarradas, ferimento na cabeça e uma toalha na boca

Um preso foi morto dentro da penitenciária de Lucélia no sábado (20).

Conforme apurado pelo jornalismo Folha Regional NET, o crime aconteceu em uma cela do chamado “seguro”, onde os agentes foram chamados por outro detento que ocupava o mesmo espaço que a vítima.

Foram verificados os sinais vitais, porém, a vítima já estava em óbito.



A Polícia Civil e Perícia Criminal foram acionadas e se depararam com o corpo caído perto da porta da cela.

O homem estava com os tornozelos e braços amarrados, tinha uma toalha na boca e um cordão envolto ao pescoço, além de um machucado na cabeça.

O corpo foi levado para exames no Instituto Médico Legal de Adamantina.

Conforme consta no registro policial, o detento que acionou os agentes foi conduzido para o Plantão da Polícia Civil, onde foi ouvido e permaneceu preso em flagrante sob a suspeita da autoria do crime, o que será investigado com a abertura de um inquérito policial.



SAP NÃO SE MANIFESTOU

A reportagem do portal de notícias Folha Regional NET solicitou um posicionamento da Secretaria de Administração Penitenciária, porém, até o momento desta publicação, a pasta ainda não havia se manifestado.



COM QUASE MIL PRESOS A MAIS DO QUE COMPORTA



Conforme dados do portal SAP, atualizados ontem (23), a Penitenciária de Lucélia abriga atualmente 2.426 detentos, 989 a mais do que a capacidade para a qual foi projetada.