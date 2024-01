Engavetamento deixa um morto e dois veículos

Na manhã desta sexta-feira, 26, um grave acidente foi registrado na Rodovia Assis Chateaubriand, no município de Parapuã.

No local havia uma operação “Siga e Pare” devido a obras na via, quando um caminhão, que seguia no sentido de Rinópolis para Martinópolis, não conseguiu parar em tempo chocando-se contra a traseira de outros três veículos, sendo dois veículos de passeio e um caminhão.

Devido a violência do impacto três pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros de Osvaldo Cruz. Infelizmente uma das vítimas não resistiu aos ferimentos e faleceu após das entrada na unidade hospitalar. Já as outras duas vítimas tiveram ferimentos considerados leves.





Equipes da Polícia Militar Rodoviária e da concessionária Eixo estão no local. Os motoristas dos caminhões envolvidos não sofreram ferimentos. A vítima fatal é o empresário Maurílio Poiet, de 75 anos que conduzia o veículo Picape Saveiro. Segundo informações ele era morador na cidade de Parapuã.