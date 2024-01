FLÓRIDA: Município teve redução de 3,02% no repasse de ICMS em 2023

De acordo com informações levantadas junto a Sefaz (Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo) apontam retração, ou seja, diminuição, nos repasses do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) pelo governo estadual em 30 das 53 cidades da 10ª RA (Região Administrativa) de Presidente Prudente.

A cidade de Flórida Paulista teve uma redução nos repasses do tributo da ordem de 3,02%, enquanto a região perdeu 0,53% de arrecadação entre 2022 e 2023.

O ICMS é um tributo de competência estadual que incide sobre a circulação de mercadorias, a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, e a comunicação. O ICMS é, portanto, um imposto que pode ser um indicador de atividade econômica e geração de riqueza de um lugar. Ou seja, quanto mais mercadorias e serviços são vendidos, maior é a arrecadação.

Flórida Paulista teve uma arrecadação em 2022 da ordem de R$ 10.137.529,72 e em 2023 o valor caiu para R$ 9.830.709,30, portanto uma redução de 3,02%.

Segundo a Sefaz entre 2022 e 2023, também em nível regional, houve uma retração nos repasses do ICMS pelo governo estadual em 30 das 53 cidades da 10ª Região Administrativa. Os recursos recebidos foram de R$ 800.445.495,24, em 2022, para R$ 796.837.690,46, em 2023, uma redução percentual de 0,45%.