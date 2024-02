Polícia Civil incinera mais de 15 kg de droga em Dracena

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes – DISE e da Delegacia de Polícia de Ouro Verde, incinerou nesta quinta-feira (1º) mais de 15 quilos de entorpecentes, entre maconha, cocaína e crack. A queima ocorreu em uma empresa do ramo de cerâmica situada no município de Ouro Verde (SP), que possui fornos adequados para essa finalidade.

O procedimento de destruição foi realizado após a perícia de todo o material ilícito e mediante autorização judicial.

A incineração contou com a participação de agentes da Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes – DISE e da Delegacia de Polícia de Ouro Verde, do representante do Ministério Público e da Vigilância Sanitária.