FLÓRIDA: Educação Municipal define para o dia 15 de fevereiro o início do ano letivo

A Prefeitura de Flórida Paulista, por meio da Secretaria de Educação, definiu o calendário escolar 2024 da Rede Municipal de Ensino.

De acordo com a secretária de Educação, Carmen Lopes Paschoaleto, o ano letivo terá início no próximo dia 15 de fevereiro, com término previsto para o dia 16 de dezembro.

O encerramento do primeiro bimestre será no dia 5 de julho e dessa forma, as férias escolares do meio do ano dos estudantes estão agendadas para o período de 9 a 19 de julho.

A volta às aulas para o segundo semestre acontece no dia 24 de julho.

Em Flórida Paulista 940 alunos estão matriculados na Rede Municipal de Ensino, que compõe as unidades de ensino infantil, fundamental e creches municipais.

O calendário escolar municipal prevê um total de 200 dias letivos.