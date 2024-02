Jovem de Salmourão tem nota 940 em redação do ENEM

Ana Amélia de Oliveira e Araújo, de 17 anos, é uma jovem que tem se destacado pelos seus excelentes resultados acadêmicos. A aluna da Escola Hans Wirth de Salmourão conquistou uma vaga no curso de Ciências Biológicas na Universidade Estadual Paulista (Unesp) de Assis/SP, sendo aprovada na primeira chamada do processo seletivo em 11° lugar.

Além disso, Ana Amélia obteve notas excepcionais no ENEM – 2023, com destaque para a nota de 940 na redação, 930,9 em Matemática e suas tecnologias, 892,4 em Ciências da natureza e suas tecnologias, 726,2 em Ciências humanas e suas tecnologias e 824,4 em Linguagens, Códigos e suas tecnologias.



Recentemente, a jovem também foi aprovada no curso de “Gestão de Tecnologia da Informação” na FATEC de TATUÍ/SP, através do Provão Paulista, uma avaliação realizada no final de 2023 com o objetivo de oferecer vagas aos estudantes de escola pública nas universidades públicas do estado de São Paulo e FATEC.

Ana Amélia atribui sua conquista a diversos fatores, incluindo a inspiração da Professora Bruna de Biologia e o apoio de todos que estiveram presentes ao longo de seus anos de dedicação aos estudos.