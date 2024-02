MARIÁPOLIS: Inaugurado posto do Sebrae Aqui

Mariápolis passa a contar com uma unidade do Sebrae Aqui, para atender empreendedores e interessados em abrir o negócio próprio. Instalado no Centro Cultural, na avenida Prefeito Bernardo Meneguetti, 942, o espaço foi inaugurado no dia 29 de janeiro com representantes do Sebrae-SP e do poder público municipal da cidade.

Nelson Hervey Costa, diretor superintendente do Sebrae-SP, destacou na inauguração o desafio das organizações em estimular o desenvolvimento. “O Sebrae tem o papel de ser parceiro e levar o conhecimento”, disse. “E quanto mais preparado estiver o empreendedor, os riscos se tornam menores”, prosseguiu, ao ressaltar as oportunidades de informação e conhecimento que o Sebrae Aqui passa a oferecer em Mariápolis.

Conforme o superintendente, além do atendimento a empreendedores e produtores rurais, que passa a ser oferecido de forma presencial na cidade, o Sebrae já tem realizado diferentes ações no município, muitas delas em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social. Ele citou outras possibilidades de ações em parceria, como a educação empreendedora que pode ser levada às escolas municipais. “A missão é estimular jovens e estudantes a empreenderem”, destacou.

Encerrando sua participação na cerimônia de inauguração, o executivo do Sebrae-SP reafirmou os propósitos do órgão, e do novo espaço de atendimento aberto em Mariápolis. “Essas ações e parcerias são construídas pensadas na inclusão produtiva dos empreendedores da cidade, para estimular a cultura empreendedora e encurtar distâncias para que esse empreendedor cresça com qualidade”, pontuou. “Quem daqui quiser empreender, agora tem esse espaço para ser acolhido”, finalizou.

“O Sebrae Aqui já está presente em mais de 600 municípios do Estado e é um modelo de sucesso graças ao trabalho com os parceiros”, destacou gerente regional do Sebrae-SP em Presidente Prudente, José Carlos Cavalcante.

Instalado a partir de parceria entre a Prefeitura local e o Sebrae-SP, o Sebrae Aqui de Mariápolis se tornou a 49ª unidade entre os 54 municípios assistidos pelo escritório regional, e confirma a estratégia do órgão em instalar espaços físicos em todas essas localidades, em suporte e fomento à atividade empreendedora nas cidades atendidas. “Tem bastante coisa para fazermos juntos”, pontuou. No estado de São Paulo é a unidade de número 673.

Cavalcante destacou também a iniciativa da Prefeitura de Mariápolis em designar uma servidora pública do seu quadro funcional, Jaqueline Lourenço, para atuar no Sebrae Aqui. A servidora recebeu capacitação e já inicia os atendimentos a empreendedores locais. Já integrante do quadro e com perfil, a designação não implicou em novas despesas ao poder público.

Representando a Câmara Municipal, o vereador Sigmar Dantas destacou a conquista do espaço e serviços aos moradores. “É uma honra ter o Sebrae mais presente em Mariápolis. Digo mais, porque o Sebrae já atua na nossa cidade. A importância é tamanha, em termos de serviços que passam a ser ampliados” afirmou o vereador.

SEBRAE AQUI

O Sebrae Aqui é o principal canal de desenvolvimento e atendimento presencial ao empreendedor do Sebrae-SP, com o objetivo de desenvolver o empreendedorismo com foco na vocação local, por meio de parcerias com entidades públicas e privadas. É um projeto de expansão da rede Sebrae-SP, levando atendimento e orientações para pequenos negócios de todo o Estado, assim como pessoas interessadas em empreender.

Entre os principais serviços, estão orientações sobre abertura e melhoria de empresas, informações e serviços para o MEI, realização de palestras, oficinas e cursos. (Com informações e foto do Sigamais)