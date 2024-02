LUCÉLIA: Definido os finalistas do Campeonato de Férias de Futsal

Os bons jogadores Ygor “Titoco” e Ryan foram os grandes destaques das suas equipes na segunda rodada das semifinais do Campeonato Municipal de Férias de Futsal de Lucélia, realizada na segunda-feira (5), no Ginásio de Esportes Eng. Agrônomo Daniel Luiz Dias.

Os dois jogadores com muito talento, com a bola nos pés, foram os destaques e responsáveis, por colocarem as suas equipes na disputa final da competição com seus gols.

OS JOGOS

PALÁCIO DO SORVETE F.C. E YGOR

Com os desfalques dos jogadores Tico, Edijian e Ricardo, a equipe do Palácio do Sorvetes sabia, que teria um adversário difícil, o bom time do Catadão F.C./ Conveniência Daniel Mangaia/ Imperador Import.

Os comandados do treinador Luciano mesmo sendo pressionado o tempo todo pelo adversário mostrou um bom futsal em quadra e conquistou a sua classificação ao vencer por 4 a 2.

O destaque da equipe, o bom jogador osvaldocruzense Ygor Titico, que chamou a responsabilidade, mostrando toda sua experiência e qualidade em quadra e iniciou o caminho da vitória com os dois gols no início da partida, enquanto Marujo e Regi, deram os números finais, que deixou o time na final.

NM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E RYAN

Sabendo que iria encontra um adversário difícil, com jogadores experientes e tendo ainda os desfalques dos jogadores Marquinhos (goleiro) e Bruno Vinícius, em uma partida disputadíssima e acirrada, os comandados do técnico Mói, pressionou o adversário desde o seu início e foram superior em quadra.

Mostrando um futsal ofensivo, sempre jogando nos contra-ataques, com muita garra e uma forte marcação, o NM Instalações Elétricas F.C. garantiu a sua classificação para a disputa final, graças ao talento do bom e jovem jogador Ryan. Com seu bom futsal em quadra, ajudou seus companheiros, sendo o destaque da equipe, desequilibrou na partida, deixando sua marca em quatro gols e enquanto Lucas Medeiros fez dois, dando o resultado final da classificação com o placar de 6 a 2.

FINAL

A grande final será nesta quarta –feira (7), a partir das 21h00, com a expectativa de mais uma vez o Ginásio de Esportes receber um grande público.