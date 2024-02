Agora em Flórida Paulista MATTEO PIZZARIA E RESTAURANTE

Flórida Paulista conta com uma nova opção para alimentação, a Matteo Pizzaria e Restaurante.

A empresa está localizada na avenida José Fróio, 270 – centro da Cidade Amizade e funciona de terça a domingo, das 18h às 23h, com retirada no local ou delivery.

Um de seus diferenciais está nos ingredientes selecionados para garantir que o produto final tenha sabor e qualidade inigualável.

Seu cardápio conta com pizzas doces e salgadas e opções diferentes das encontradas em empresas do mesmo segmento, além de bebidas em geral.

São destaques entre as opções em pizzas a de costela, pernil, coração de frango e camarão. Experimente!

O atendimento é realizado via WhatsApp: (18) 3830-0014, com direção de Thiago Okkubo Correia. Em breve com novidades!