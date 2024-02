Caminhão com carga de milho tomba na Bandeirantes e motorista fica ferido

Um caminhão com carga de milho tombou na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Campinas, no final da madrugada desta quarta-feira, 7. Apesar do susto, o motorista do veículo só teve ferimentos leves.

A PMR (Polícia Militar Rodoviária) informou que o caminhão seguia sentido capital paulista e na altura do quilômetro 88, por volta das 4h50, o motorista perdeu o controle, atingiu a defensa metálica e desceu o barranco.

A ambulância da Autoban, concessionária responsável pela rodovia, encaminhou o motorista ao Hospital Municipal Doutor Mário Gatti, com ferimentos leves.

O veículo com a carga permanece no local aguardando a remoção. Não foi preciso interditar nenhuma faixa e o trânsito fui normalmente, segundo informou a Autoban.