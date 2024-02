OSVALDO CRUZ: Professores e colaboradores da Secretaria de Educação recebem treinamento de primeiros socorros

No dia 29 de janeiro, professores e colaboradores da Secretaria Municipal de Educação receberam formação de primeiros socorros em conformidade com a Lei Lucas.

O treinamento foi parte do programa de formação dos educadores para o ano letivo 2024.

A equipe de Segurança do Trabalho da Prefeitura e a Defesa Civil realizaram um treinamento com professores, cozinheiras, zeladores, monitores e técnicos de manutenção das escolas municipais. O objetivo foi prepará-los para lidar com situações de emergência no ambiente escolar.

A Lei Lucas prevê a proteção das crianças no ensino infantil e básico e torna obrigatória a aplicação de cursos que capacitem os profissionais de educação a prestarem primeiros socorros em caso de emergências.

Por isso, o treinamento abordou aspectos práticos e teóricos, incluindo o salvamento em casos de engasgo, picadas de animais peçonhentos, fraturas, e outras situações de risco.

POR QUE LEI LUCAS?

A história do menino Lucas e a dedicação de sua mãe, Alessandra, inspiraram o surgimento de uma legislação específica que obriga servidores da área de Educação para saberem agir diante de imprevistos, garantindo um ambiente educacional seguro para todos.

A Lei Federal 13.722/2018 foi sancionada em homenagem a Lucas Begalli Zamora, um garoto de 10 anos que faleceu após se engasgar com um lanche durante um passeio escolar.