Moradora de Flórida Paulista perde esposo e pai, vítimas de choque elétrico

Uma moradora de Flórida Paulista sofreu duas grandes perdas nesta sexta-feira (9), com a morte do esposo e do pai, vítimas de uma descarga elétrica ocorrida em uma propriedade rural de Lavínia.

Conforme a Polícia Civil, as vítimas têm 44 e 72 anos, estavam em um sítio do bairro Tabajara, em Lavínia (distante cerca de 51 km de Flórida Paulista).

Testemunhas disseram aos policiais que ambos faziam a retirada de um poste que tinha uma antena na ponta, e que o objeto tombou, atingiu a rede elétrica e com uma forte descarga, causou a morte dos homens.

Os óbitos foram atestados por médicos do município que foram até o local.

Pessoas que estavam próximas da área em que ocorreu o acidente não se feriram.

Foi necessário acionar a concessionária de energia para o desligamento da rede elétrica, garantindo segurança aos peritos e a remoção dos corpos para o Instituto Médico Legal de Andradina, onde passariam por exames.

A Polícia Civil instaurou inquérito e vai apurar o caso.



VELÓRIO E SEPULTAMENTO

Nossa reportagem tentou falar com a família, porém, devido ao estado de choque em que se encontravam, fomos atendidos e recebemos a informação de que se pronunciariam posteriormente.

Ainda não há informações sobre os horários de velório e sepultamento das vítimas.

O Grupo Folha Regional (Jornal, TV e Site) lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com os familiares.