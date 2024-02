Sete novos radares iniciam operação na próxima semana

Após homologação do DER, equipamentos instalados em três rodovias começam a funcionar na próxima quarta-feira

Sete novos radares entrarão em operação em três rodovias administradas pela Eixo SP, a partir da próxima quarta-feira (14). Serão três equipamentos na SP 294 – Comandante João Ribeiro de Barros, dois na SP 304 – Rodovia Luiz de Queiroz, um na SP 304 – Rodovia Deputado Amauri Barroso de Souza e um na SP 425 – Rodovia Assis Chateaubriand.

Os equipamentos iniciam fiscalização após homologação do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), órgão responsável pela aplicação das multas. A instalação e a operação dos radares atendem a uma determinação do contrato de concessão. De acordo com a coordenadora de Segurança Viária da Eixo SP, Viviane Riveli de Carvalho, os equipamentos auxiliam na preservação da segurança do usuário por meio da fiscalização da velocidade máxima permitida na rodovia. Segundo ela, a velocidade excessiva é um dos principais fatores que contribuem para o registro de acidentes.

Veja abaixo os locais onde começam a operar os novos equipamentos.

SP 294 – km 547+350 (pista sentido oeste) – Iacri

SP 294 – km 547+650 (pista sentido leste) – Iacri

SP 294 – km 666+400 (pista sentido oeste) – Tupi Paulista

SP 304 – km 173+930 (pista sentido leste) – Piracicaba

SP 304 – km 176+450 (pista sentido oeste) – Piracicaba

SP 304 – km 278+130 (pista sentido leste) – Mineiros do Tietê

SP 425 – km 439+700 (pista sentido sul) – Indiana