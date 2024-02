FLORA RICA: Estádio Municipal é interditado por 30 dias para recuperação do gramado

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer informa a interdição do Estádio Municipal pelo período de 30 dias para recuperação do gramado.

De acordo com o secretário Roberto Nardi, a medida visa garantir mais qualidade aos usuários, inclusive, para os próximos eventos esportivos que serão realizados nos próximos meses.

“Estamos pensando nos torneios e campeonatos que irão acontecer no mês de março no aniversário da cidade. Nesta terça, dia 6, iniciamos a irrigação do campo e iremos trabalhar todos os dias na manutenção, para que ele possa ser liberado o mais rápido possível”, explicou Roberto Nardi.

O secretário ainda solicita a colaboração e a compreensão de todos, respeitando a interdição para que em breve o local esteja renovado, ficando em melhores condições para a prática esportiva no Estádio Municipal.