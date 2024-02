Idoso é vítima de furto enquanto tomava banho

Um idoso de 69 anos, foi vítima de furto neste domingo, 12, enquanto tomava banho em Osvaldo Cruz.

O idoso estava no banho, quando ouviu um barulho.

A vitima ainda viu uma pessoa conhecida saindo de sua casa com a bermuda embaixo do braço.

Nos bolsos da bermuda havia uma carteira contendo R$ 60, documentos e um celular azul.

Os policiais militares com as características do indivíduo, realizaram patrulhamento com vista em localizá-lo, mas sem sucesso.