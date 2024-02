Paróquias da Diocese de Marília começam a trabalhar o tema da Campanha da Fraternidade

As paróquias da Diocese de Marília começam a trabalhar nesta Quarta-feira de Cinzas (14), o tema “Fraternidade e Amizade Social”, da Campanha da Fraternidade 2024, que segue até o final de março.

O bispo diocesano de Marília e presidente da sub-região Botucatu, Dom Luiz Antonio Cipolini, explica que cada igreja vai adotar a mensagem do papa Francisco de acordo com a realidade da comunidade local.

O lema deste ano é “Vós sois todos irmãos e irmãs” (Mt 23,8). “Cada paróquia é livre para trabalhar o tema, de acordo com a realidade da sua comunidade. Todos os padres participaram de uma formação e estudamos como vamos aplicar a campanha na prática. Nossa intenção também é fazer novenas nas casas dos fiéis para levar a mensagem do tema”, informa o padre.

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) lançou oficialmente a campanha na manhã desta Quarta-feira de Cinzas. “Como irmãos e irmãs, somos convidados a construir uma verdadeira fraternidade universal que favoreça a nossa vida em sociedade e a nossa sobrevivência sobre a Terra, nossa casa comum”, afirma o papa Francisco.

Em comunhão com a Carta Encíclica Fratelli Tutti, do papa Francisco, inspirada pela vida de São Francisco de Assis, a Campanha da Fraternidade 2024 busca fazer um caminho quaresmal em três perspectivas: primeiro, incentivar as pessoas a verem as situações de inimizade que geram divisões, violência e destroem a dignidade dos filhos de Deus; segundo, impulsionar as pessoas a iluminar-se pelo Evangelho que as une como família e, terceiro, a agir conforme a proposta quaresmal, de uma conversão constante, promovendo o esforço para uma mudança pessoal e comunitária.

Em Marília, o Seminário Diocesano de Filosofia e Teologia Rainha dos Apóstolos, da Diocese de Marília, sediou uma reunião com as lideranças pastorais da sub-região de Botucatu para tratar do desenvolvimento da campanha na cidade.

O bispo diocesano de Marília e presidente da sub-região Botucatu, Dom Luiz Antonio Cipolini, falou na reunião da importância da Campanha da Fraternidade que, neste ano, chega à 60ª edição, e disse também de sua preocupação com os irmãos e irmãs em situação de rua, que reclamam a dedicação eclesial. O religioso retomou alguns pontos desenvolvidos na 44ª Assembleia das Igrejas Particulares (AIP), ocorrida em Indaiatuba (SP), no ano passado.

Dom Luiz desenvolveu o conceito de sinergia pastoral, motivou a elaboração de um vídeo da campanha, a fim de favorecer a comunhão, e observou a necessidade de um olhar atento às necessidades das juventudes. “Que estejamos sempre unidos enquanto sub-região de Botucatu”, destacou.

O bispo ainda convidou a comunidade católica para participar das missas. “Participemos das missas nas diversas paróquias de nossa Diocese! Busquemos juntos viver a espiritualidade quaresmal na firme certeza de que somos irmãos e irmãs de um mesmo Pai que está nos céus”, concluiu.