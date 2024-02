LUCÉLIA: Estação Paleontológica da escola José Firpo passa por adequações e voltará a receber visitantes em breve

A Estação Paleontológica da escola José Firpo passa por adequações e voltará a receber visitantes em breve, continuando as atividades de pesquisa regional.

Esse espaço científico criado e organizado pelo Grupo de Ciências Luckesi, está recebendo novos móveis que estão sendo instalados, e logo após o término, voltará a receber visitas monitoradas de alunos, professores e comunidade em geral com agendamento antecipado.

O Grupo de Ciências, coordenado pelo professor Paulo Fiorato, atua nesta unidade escolar desde o ano de 2000, envolvendo toda comunidade local com assuntos científicos e sociais.

O recurso para a aquisição de novos móveis, veio do Governo do Estado de São Paulo no início de 2023, através do ex-secretário estadual da Educação quando o mesmo veio conhecer a cidade de Lucélia, e na ocasião, ficou fascinado com o material fossilífero existente na referida Estação. Na oportunidade, o secretário doou recursos que proporcionaram um aprimoramento da sala onde ficam os fósseis.

Nesta Estação Paleontológica estão presentes ossos fossilizados, assim como dentes e outras peças pertencentes a dinossauros, crocodilos pré-históricos e cágados encontrados em expedições feitas pelos integrantes do Grupo de Ciências, nas cidades de Lucélia, Adamantina, Flórida Paulista, Pacaembu e Irapuru. As atividades científicas na Estação Paleontológica são desenvolvidas em parceria com a Unesp de Rio Claro na figura do professor Reinaldo Bertini.

Parte do acervo veio de longe como do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, fruto de doações que o grupo recebeu de pessoas (inclusive pais e alunos da escola) que visam à importância do conhecimento científico e educacional.