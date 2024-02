MARIÁPOLIS: Assessor do secretário estadual de Agricultura é recebido pelo presidente da Câmara e vereadores

Através da parceria com a Associação Direita Nova Alta Paulista (ADNAP), esteve visitando o município de Mariápolis, o assessor do secretário da Agricultura do Governo do Estado, Guilherme Piai.

Na oportunidade o assessor Francis Sanches, foi recepcionado pelo presidente da Câmara Municipal de Mariápolis Carlos Amarim e os vereadores Cleber Juliano de Oliveira (Bicudo) e Aparecida Ribeiro Sensiarelle.

A visita do assessor do secretário estadual, teve como objetivo fortalecer as comissões provisórias do Republicanos na região e dialogar com lideranças políticas, já visando a sucessão municipal deste ano.

Francis destacou durante a visita a Mariápolis, a importância da parceria entre a ADNAP e o partido, na construção política da região da Nova Alta Paulista.

A ADNAP agradece ao secretário de Estado Guilherme Piai em nome de seu assessor Francis, que visitou os municípios de Salmourão, Pracinha e Mariápolis, com o intuito de fortalecer as comissões provisórias do partido Republicanos na região.