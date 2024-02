MARIÁPOLIS: Organizadores da equipe de futebol do bairro Pé de Galinha são homenageados

Através de uma iniciativa de diversos frequentadores em especial jogadores do bairro Pé de Galinha, os organizadores do campo de futebol do bairro, Gilmar e Delei foram homenageados com a entrega de troféus.

Os participantes também disputaram partidas de futebol como é de costume aos finais de semana. Os homenageados atuam há anos organizando o local, as partidas e torneios com a presença de pessoas da comunidade mariapolense e visitantes de Adamantina, Lucélia e Pracinha.

Para a realização dos seus eventos esportivos, o time do Pé de Galinha sempre conta com o apoio de comerciantes, empresários, sitiantes, autoridades e participantes.

Nessa importante ocasião, os organizadores que também disputam as partidas no local, ficaram felizes pela lembrança e agradeceram a todos que demonstraram carinho e apoio pelos seus trabalhos feitos com amor e dedicação, sempre visando manter a tradição do bairro através da pratica esportiva.

LOCAL PODE SER EXTINTO

É lamentável ouvir que o campo de futebol do bairro que também tem vestiário e uma pequena área de lazer para os amigos se reunirem, jogar truco e até mesmo realizar um churrasco, pode ser extinto.

Segundo informações, há mais de 60 anos que parte da área particular foi liberada para atividades, exclusiva onde existe o campo de futebol. Ocorre que o local foi vendido recentemente e o novo proprietário pretende utilizar o espaço para outros fins.

É triste receber a notícia que esse local histórico marcado há décadas para os mariapolenses e visitantes através de suas famosas quermesses, casamentos, aniversários e torneios, estar prestes a ser extinto.

Porém, nunca é tarde para um bom diálogo entre a organização, as autoridades do município e o novo proprietário em prol de manter esse espaço histórico do bairro Pé de Galinha, de nossa querida Mariápolis.