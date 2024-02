Copa Regional Arena de Pracinha tem rodada com muitos gols

A equipe do NM Instalações Elétricas/ Juventude E.C. em uma partida difícil e disputada, conquistou uma importante vitória, na 2ª edição da Copa Regional Arena Pracinha de Futebol Médio.

Sob a orientação do trenador Mói, o time saiu vitorioso no duelo diante do bom time do C.A. do Morro Lucélia/ Restaurante Panela Caipira/ Marcin Funilaria, ao vencer por 3 a 2 com o destaque do meia atacante Alexandre (Foto), que balançou as rede em três oportunidades, sendo um marcado de bicicleta.

A oitava rodada realizada na noite de quinta-feira (15), teve os outros dois jogos com os seguintes resultados.

O Time da Roça F.C./ Pracinha, fez seu dever de casa e venceu por 3 a 1 o Mariápolis.

Já a, Portuguesa/ Adamantina/ Fort Pedras, se manteve na liderança do seu grupo – B, com 12 pontos ganhos ao golear por 5 a 1 o River Plate F.C/ Mecânica RL Lucélia.

CLASSIFICAÇÃO

GRUPO – A

Red Bull/ Pracinha -9, Lobos / Inúbia Paulista – 6, Salmourão – 6, Red Bull/ Sagres – 1 e Vila Freitas/ Adamantina – 0

GRUPO – B

Portuguesa – 12, Caiabú/ Casquinha – 6, River Plate – 3, Galácticos – 3 e Meninos da Vila/ Pracinha – 0

GRUPO – C

C.A.do Morro/ Lucélia – 9,Time da Roça – 9, NM/Juventude – 3, Mariápolis e Aliados – 0