MARIÁPOLIS: Integrantes do Pé de Galinha F.C. fazem manifestação em defesa do campo de futebol

No sábado, 17, diversos integrantes da equipe do Pé de Galinha Futebol Clube (PGFC), juntamente com o vereador Fernando Rombaldi, crianças e moradores do bairro Pé de Galinha e visitantes, realizaram uma manifestação pacífica em defesa do campo de futebol do citado bairro.

De início, a manifestação ocorreu defronte o campo, pois os participantes ficaram entristecidos ao chegarem para realizar a costumeira partida de futebol dos finais de semana e deparar com uma placa impedindo a entrada e cadeado no portão, colocados pelos novos proprietários do local.

Também estiveram presentes os organizadores do campo de futebol do bairro, Gilmar e Delei, que juntamente com os demais deram depoimentos de indignação pela situação ocorrida.

De acordo com as informações, o local existe aproximadamente há sete décadas e a área havia sido doada por um ex-dono. Ocorre que não encontraram esse documento que comprove e não havia sido registrado em cartório em nome de alguma associação ou até mesmo pela prefeitura.

Ainda conforme os moradores, já entraram em contato com a câmara e prefeitura de Mariápolis solicitando apoio e providências, no sentido de uma desapropriação para que o local histórico continue sendo utilizado para as práticas esportivas.

Além das partidas de futebol, realizam torneios com a presença de pessoas da comunidade mariapolense e visitantes de Adamantina, Lucélia e Pracinha. No local ainda existe um vestiário e uma pequena área de lazer para os amigos se reunirem, jogar truco e até mesmo realizar um churrasco.

Após o manifesto no bairro, seguiram até a cidade de Mariápolis com seus veículos e buzinaço em prol de chamar atenção das autoridades competentes, que segundo os organizadores, se comprometeram em apoiar no desfecho em busca da desapropriação da área.