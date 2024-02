Procurado pela Justiça é preso em Lucélia

No último sábado (17), os policiais militares de Lucélia se deslocavam para atendimento de desinteligência no Bairro Salto Botelho pela vicinal Paschoal Milton Lentini, quando avistaram um homem que estaria com mandado de prisão em seu desfavor.

Ele foi abordado e conforme os policiais militares, nada de ilícito foi encontrado em seu poder, porém, o mandado de prisão emitido pela Justiça, foi confirmado via consulta ao sistema de dados da Polícia Militar.

Ainda conforme o registro policial, ele foi encaminhado para o Plantão Policial de Adamantina, onde permaneceu à disposição da Justiça.