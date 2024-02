Mariápolis E.C. é campeão do 1º Torneio Regional de Futebol Médio de Adamantina

Dezesseis equipes de Adamantina e cidades vizinhas participaram no domingo (18), o dia todo do 1º Torneio Regional Aberto de Futebol Médio, organizado pela equipe da Sociedade Esportiva Hookah Valem de Adamantina.

O evento esportivo, foi realizado na praça esportiva da Amcot (Oiti e Tipuanas), com um bom número de esportista presentes.

Com as disputas de vários jogos acirrados, chegaram na disputa final os times do Arsenal F.C. / Supermercado Godoy Rede Smart/ Adamantina e Mariápolis E.C/ Vidraçaria Xavier/ Elite F.C. / Clementina, que conquistou o título ao vencer pelo placar 4 a 0.

Além do título o time do Mariápolis E.C/ Vidraçaria Xavier/ Elite F.C/ Clementina, teve a premiação de defesa menos vazada, artilheiro, Leonardo Rex – 4 gols e o craque da final, Negueba.

PREMIAÇÃO

Os organizadores premiaram ainda o time do Furacão F.C. (3º lugar) e Familia Zona Sul F.C. (4º lugar).

ARBITRAGEM

Anderson Japa, com uma excelente atuação, conduzindo muito bem as partidas.