Cantor Chrystian, ex dupla com Ralf, fará transplante de rim; esposa será doadora

O cantor sertanejo Chrystian, que fazia dupla com Ralf, está internado no Hospital do Rim, em São Paulo, fazendo exames pré operatórios para a realização de uma cirurgia de transplante de rim. A esposa dele, Key Vieira, será a doadora do órgão.

De acordo com a assessoria do cantor, Chrystian tem uma condição genética chamada rim policístico e, por isso, vai precisar do transplante. A cirurgia será realizada no dia 11 de março, no mesmo hospital, pelo médico Dr José Medina Pestana.

O comunicado afirma que o cantor está bem, “sem qualquer problema”, e que vai cumprir a agenda de shows até a data do procedimento.

“A recuperação é rápida e a programação é que o cantor volte aos palcos no dia 20 de abril, em show já agendado”, disse a equipe de Chrystian.