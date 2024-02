Três pessoas ficaram feridas em um capotamento na SP-294

Um capotamento, seguido de choque contra árvore, ocorrido por volta das 19 horas desta quinta-feira, dia 22, na altura do quilômetro 535 da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), no trecho entre Tupã e Iacri (SP), provocou ferimentos em três pessoas ocupantes de um automóvel. As vítima precisaram de atendimento médico em uma instituição de saúde de Tupã.







De acordo com o Corpo de Bombeiros de Tupã, as viaturas de salvamento ABS-10110 e resgate UR-10124 foram acionadas atendimento de acidente de trânsito com vítimas na SP-294 e no local constatou que um veículo transitava no sentido Tupã a Iacri e, por motivos a serem apurados, o carro cruzou a rodovia e, após capotar, chocou-se contra uma árvore além do acostamento.



Ainda conforme a corporação, no local já havia uma equipe da Concessionária Eixo, que já havia retirado uma criança do interior do veículo, porém, duas vítimas ainda estavam no interior do automóvel, sendo a condutora presa nas ferragens e a passageira retida. Através de técnicas de salvamento veicular, as vítimas foram retiradas do carro e encaminhadas para o Pronto Socorro de Tupã.