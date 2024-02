Mulher é morta a facadas pelo marido

Na tarde desta segunda-feira uma mulher foi assassinada pelo seu marido na Rua Carmini Corteline, na Vila Abarca em Tupã.

De acordo com as primeiras informações o homem invadiu a residência onde a mulher estava arrombando o portão e posteriormente arrombou as portas para chegar até onde a vítima estava e desferiu vários golpes de faca contra ela.

A Polícia Militar já havia sido acionada se deparou com o homem que não ofereceu resistência e foi preso em flagrante. A mulher já estava sem vida.



Foi acionada a Perícia Técnica do Instituto de Criminalística para o local, bem como o Delegado de Plantão Dr. Washington Luiz Muzzi também esteve no local dos fatos.

A vítima foi identificada como Milena Dantas Bereta Nistarda, o marido, que confessou o crime aos policiais, Marcelo Nistarda, que está preso em flagrante na Central de Polícia Judiciária. Segundo informações a vítima teria comparecido na Central de Polícia Judiciária nesta manhã, mas não há confirmação se havia registrado um boletim de ocorrência.