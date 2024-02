Casal é preso com quase um quilo de cocaína em Lucélia

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes e Delegacia de Investigações Gerais – DISE/DIG de Adamantina, realizou na manhã desta terça (27) ação especializada de polícia judiciária visando o combate ao tráfico de drogas no âmbito dos municípios da circunscrição da Seccional de Adamantina.

A ação policial é decorrente de trabalho de investigação e inteligência que indicavam comércio de drogas no município de Lucélia, com os indícios amealhados foram expedidos mandados de busca e apreensão pelo Poder Judiciário.



As equipes de policiais civis se deslocaram para o local sob suspeita, uma residência habitada por um casal (um homem de 37 anos e uma mulher de 29 anos), onde foi encontrada uma porção de aproximadamente 1 kg de cocaína (998g).

Foi dada voz de prisão em flagrante para os suspeitos, sendo conduzidos junto com os materiais apreendidos para as unidades especializadas onde foram indicados pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, onde permanecem presos e estão à disposição do Poder Judiciário.