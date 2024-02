FLÓRIDA: Fróio fala das prioridades para o último ano de mandato

A reportagem do jornal e site Folha Regional esteve conversando com o prefeito Wilson Fróio Júnior que entra em seu último ano de mandato, ocupando o cargo pela terceira vez de chefe do executivo floridense.

Fróio ressaltou que, como sempre, a saúde e educação são prioridades da administração municipal visando o atendimento da melhor forma possível à comunidade com vários investimentos previstos nestes setores.

Serão feitas melhorias nas escolas e também executada a ampliação da creche escola na Vila Monteira – já em andamento.

Na saúde haverá investimentos em aparelhos para fisioterapia, entrega da modernização do prédio da Fisioterapia Municipal, aquisição de ultrassom para a Santa Casa com verba sendo liberada, entre outras.

Também haverá investimentos em recapeamento asfáltico com obras já contratadas e outras verbas sendo autorizadas.

Ainda terá a reforma e modernização da quadra esportiva das casas populares Morada do Sol, entrega da nova ponte de concreto e aço no Distrito do Indaiá e implantação de ciclovia na via de acesso do Cemitério Municipal.

Outro trabalho será a entrega de terrenos na ampliação do Distrito Industrial para empresas se instalarem e gerarem empregos. E sem dúvida nenhuma, a entrega das 101 casas populares que estão praticamente finalizadas e devem ser inaugurada nas próximas semanas.

“Continuamos firmes e com o propósito de buscar sempre novas conquistas e melhor qualidade de vida para a população floridense, seja através de recursos próprios ou verbas federal e estadual, e até o último dia do nosso mandato, o trabalho será intenso sempre a favor de Flórida Paulista”, finalizou o prefeito Fróio.