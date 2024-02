Funcionário de empresa de Birigui tem ferimentos graves após batida entre caminhões

Um funcionário de uma fábrica de refrigerantes de Birigui teve ferimentos graves após o caminhão no qual ele estava como passageiro bater na traseira de outro caminhão na manhã desta segunda-feira (26), na rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Santa Fé do Sul.

O motorista do veículo também teve ferimentos, porém de menor gravidade. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o caso aconteceu por volta das 7h, na pista oeste. O caminhão carregado com refrigerantes seguia sentido Santa Clara D’Oeste.

Quando passava pelo quilômetro 622, nas imediações do acesso a Santa Fé do Sul, o veículo bateu na traseira de um Mercedes Benz que seguia logo à frente. Com o impacto, a frente do caminhão de Birigui ficou bastante danificada e o passageiro foi socorrido com ferimentos graves para a Santa Casa de Santa Fé do Sul.

O motorista foi atendido por equipe de resgate e levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade.

Trânsito

Ainda de acordo com a polícia, com a colisão, parte da carga de bebidas transportada pelo veículo foi danificada e ficou espalhada sobre a pista.

O trânsito foi parcialmente interditado para socorro às vítimas e para o trabalho da perícia. Porém, o fluxo de veículos foi mantido pela faixa da esquerda da pista. Os motoristas dos dois caminhões realizaram o teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de álcool.

Assistência

A reportagem falou com o empresário Carlito Vendrame, responsável pela fábrica de bebidas. Ele informou que, assim que a empresa foi comunicada do acidente, determinou que representantes fossem enviados ao local para tomar todas as providências necessárias.

Um desses representantes é o vereador Vadão da Farmácia, que trabalha na fábrica. Familiares dos funcionários envolvidos também foram comunicados e seguiram para Santa Fé, para acompanhar o atendimento médico.

A direção da empresa providenciou um guincho e enviou outro caminhão para fazer o transbordo da carga. Segundo o que foi informado, ainda faltavam cerca de 40 minutos para chegar ao destino de entrega da carga quando ocorreu o acidente.