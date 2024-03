LUCÉLIA: Vereadora participa de encontro regional do PP e compõe mesa principal com líderes do partido

No último sábado, dia 24 de fevereiro, aconteceu na cidade de Marília, uma capacitação do Partido Progressista (PP), com a presença de diversos municípios.

O evento contou com a presença de importantes líderes do PP, como o presidente estadual Mauricio Neves, Senador e ex-ministro Ciro Nogueira, secretário da Casa Civil do Governo do Estado Arthur Nogueira, representado o governador Tarcisio de Freitas.

A vereadora luceliense Catia Maion esteve presente no concorrido evento, onde na oportunidade foi convidada pelos líderes do PP para compor a mesa principal de autoridades, como representante da mulher na política, sendo que no dia 24 de fevereiro, foi comemorado o Dia da Conquista do voto Feminino no Brasil.

As mulheres brasileiras conquistaram o direito de votar em 24/02/1932, por meio do Decreto 21.076, do então presidente Getúlio Vargas.

“Uma grande honra representar as mulheres na política e compor a mesa com estes gigantes. Senador Ciro Nogueira, Deputado Federal Mauricio Neves, Secretário da Casa Civil Arthur Lima, dentre outros do Estado e região! Gratidão pelo aprendizado”, ressaltou a vereadora nas redes sociais.

O concorrido evento contou com palestrantes que ministraram o curso de capacitação para os pré-candidatos nas eleições 2024.

A vereadora Catia Maion aproveitou a oportunidade e manteve contato políticos visando a obtenção de recursos para Lucélia.