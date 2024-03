FLORA RICA: Município celebra 71 anos com intenso cronograma esportivo em março

Em meio às comemorações do 71º aniversário de Flora Rica, a Secretaria Municipal de Esportes, com o apoio da Prefeitura, preparou um cronograma esportivo para envolver a comunidade e celebrar a data de forma ativa e saudável.

Veja mais abaixo:

02/03 – 14º PASSEIO CICLÍSTICO

O pontapé inicial será dado no dia 2 de março, com o 14º Passeio Ciclístico, partindo da Praça Municipal às 17:00h. Uma oportunidade para os amantes da bicicleta desfrutarem de uma tarde animada e promoverem a interação entre os participantes. Haverá sorteio de.duas bicicletas e entrega de garrafinhas de água aos participantes.

03/03 – 12° TORNEIO DE TRUCO EM DUPLAS

O Centro Cultural será o palco do 12° Torneio de Truco em Duplas, marcado para as 09:00h do dia 3 de março. Uma competição que promete reunir habilidade e estratégia em partidas emocionantes. Haverá premiação em dinheiro e troféus até o 3°lugar.

10/03 – JOGO DE FUTEBOL FESTIVO

O Estádio Municipal será palco de um empolgante Jogo de Futebol Festivo no dia 10 de março, com categorias sub-09, sub-13 e sub-17. Uma oportunidade para jovens talentos locais mostrarem suas habilidades e encantarem os torcedores. A partir das 08h.

16/03 – JOGO FESTIVO DE FUTEBOL MASTER

O destaque do dia 16 de março será o Jogo Festivo de Futebol Master, com Asas de Ouro enfrentando Visitantes Florarriquenses no estádio municipal às 16:00h. Uma partida que promete reunir craques veteranos e proporcionar momentos de nostalgia e emoção.

17/03 – 4° CORRIDA PEDESTRE E CAMINHADA SUPER 5KM

A frente do Centro Cultural será o ponto de partida para a 4° Corrida Pedestre e Caminhada Super 5k no dia 17 de março às 08:00h. Uma oportunidade para os participantes testarem suas habilidades atléticas e desfrutarem de uma manhã saudável. Haverá premiação em dinheiro, medalhas e troféus.

23/03 – 4º TORNEIO DE SINUCA

Encerrando as festividades esportivas, o Centro Cultural sediará o 4º Torneio de Sinuca no dia 23 de março às 14:00h. Uma competição que promete reunir os apaixonados por sinuca em uma tarde de estratégia e diversão. Haverá premiação em dinheiro e troféus até o 3° lugar.

“Flora Rica se prepara para um mês repleto de atividades esportivas, destacando não apenas a importância do esporte na promoção da saúde, mas também fortalecendo os laços comunitários. A população está ansiosa para participar e celebrar em grande estilo o aniversário da cidade”, destacou o secretário de Esportes Roberto Nardi.