FLORA RICA: Retomada a obra de reforma e ampliação do Estádio Municipal

A Secretaria Municipal de Obras com o apoio da Prefeitura Municipal retomou a obra de reforma e ampliação do complexo poliesportivo municipal, um marco significativo para o desenvolvimento esportivo e de lazer da comunidade florarriquense.

O complexo poliesportivo municipal é composto pelo estádio Prefeito Guilherme Buzinaro e outros locais para a prática de atividades esportivas em Flora Rica.

O retorno da obra vem sendo realizado por meio do convênio nº 252 de 2020, no valor de R$ 361.229,65, entre a Prefeitura Municipal de Flora Rica e o Governo do Estado de São Paulo.

Para a execução das obras previstas foi contratada pela Prefeitura Municipal de Flora Rica uma empresa especializada.

“A administração municipal está comprometida em finalmente entregar à população esta instalação esportiva moderna e adequada, a fim de promover a prática de atividades físicas e o convívio social”, destacou o secretário de Obras, Osmar.