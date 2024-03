Um morto e quatro feridos em grave acidente

Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas, uma delas com mais gravidade, em decorrência de um acidente de trânsito na SPA-001/563, acesso da Rodovia Euclides de Oliveira Figueiredo, em Mirante do Paranapanema.

Conforme a Polícia Rodoviária, uma carreta e um Gol colidiram lateralmente e posteriormente, o veículo de carga acabou colidindo na cabeceira de uma ponte existente no local.



As vítimas foram levadas para o pronto-socorro de Teodoro Sampaio, onde um senhor de 57 anos, passageiro do Gol, não resistiu e infelizmente acabou falecendo.

O condutor do caminhão, de 39 anos, morador de Nova Esperança/PR, sofreu ferimentos leves, o condutor do veículo Gol, de 38 anos, morador de Teodoro Sampaio/SP, sofreu ferimentos graves e os demais passageiros do veículo, de 25 anos e 29 anos, moradores de Teodoro Sampaio, sofreram ferimentos leves.

A Polícia Civil vai investigar as causas deste acidente.