Dr. Giulio confirma pré-candidatura a prefeito de Panorama

Nesta semana, o ex-prefeito de Panorama, Dr. Giulio César Lima Pires (PL), concedeu entrevista ao jornal e site Folha Regional e confirmou sua pré-candidatura a prefeito de Panorama.

Dr. Giulio, que administrou a cidade no mandato 2017/2020, destacou que está em conversa com as principais lideranças comunitárias, políticas e partidárias de Panorama, com o intuito de propor sua pré-candidatura e buscar o apoio necessário para que juntos, possam concorrer nas eleições deste ano.

Questionado sobre o que o motivou a novamente pleitear o cargo de chefe do executivo panoramense, Dr. Giulio frisou que em suas visitas e conversa com a população, é notório o desejo e a necessidade de transformações no atual cenário político por parte dos eleitores e moradores da cidade.





“Mais uma vez, se for aceito meu nome como o candidato, estarei pronto para disputar e fazer o melhor por nossa cidade. Panorama merece muito mais, é uma cidade com potencial turístico, é um dos poucos municípios que tem como privilegio poder fomentar e incentivar atividades de pesca como fonte de geração de emprego e renda. Sua saúde está pedindo socorro e a cidade está carente de melhorias que não foram realizadas nos últimos anos, a exemplo o abandono do nosso balneário municipal e outros espaços públicos”, destacou o pré-candidato Dr. Giulio.





Ainda durante a conversa com nossos repórteres, Dr. Giulio lamentou o fechamento da Santa Casa de Panorama, que na época em que administrou o município, foi uma de suas bandeiras reativar a unidade de saúde que acabou sendo fechada pela atual administração, restando apenas o atendimento precário do um pronto-socorro, devido à falta de investimentos e um trabalho voltado para a atenção com aqueles que mais precisam, seja pacientes e até mesmo os funcionários.

“Será novamente uma de nossas missões, reabrir a Santa Casa que jamais deveria ter fechado suas portas, deixando a população sem o atendimento e que hoje precisa ser levada para cidades que ficam a quilômetros de distância de Panorama, além do prejuízo para dezenas de trabalhadores e profissionais que ficaram sem emprego e pagamentos de direitos trabalhistas de anos de dedicação”, finalizou o médico Dr. Giulio.