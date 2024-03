Carregado de ovos, caminhão tomba e deixa motorista ferido

Um acidente de trânsito envolvendo um caminhão carregado com ovos foi registrado na tarde desta segunda-feira (4) na Rodovia Brigadeiro Eduardo Gomes, próximo ao Rio do Peixe, em Bastos, sentido Rancharia.

Segundo informações, o caminhão capotou por motivos ainda não esclarecidos. O Corpo de Bombeiros de Tupã foi acionado e, ao chegar no local, encontrou a vítima, o motorista do veículo, já fora do caminhão.

Os bombeiros prestaram socorro à vítima, que foi encaminhada para o Pronto Socorro de Bastos. O estado de saúde da vítima foi considerado leve.