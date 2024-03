MARIÁPOLIS: Vereador Sigmar Dantas anuncia conquista de R$ 100 mil para a Saúde

O vereador Sigmar Dantas (PL) conquistou mais uma importante verba para o atendimento da população de Mariápolis na área da Saúde.

Conforme ofício apresentado ao jornalismo Folha Regional, o anúncio da destinação de um recurso no valor de R$ 100 mil ocorreu no início deste mês, do deputado estadual Vinicius Camarinha, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde.

Sigmar Dantas destacou que se trata de mais um importante recurso que chega em boa hora e que vai beneficiar a população que diariamente é atendida nas unidades de saúde do município.

“Quero agradecer ao deputado estadual Vinicius Camarinha e frisar minha alegria em poder conquistar mais R$ 100 mil que serão empreendidos no atendimento da população na saúde, uma das áreas mais importantes e que mais carece de atenção em nossa cidade”, disse o vereador Sigmar Dantas.

A conquista da verba é fruto do trabalho do vereador Sigmar Dantas junto ao deputado estadual Vinicius Camarinha, que anteriormente, já havia destinado uma van para o transporte de pacientes de Mariápolis nas consultas e outros procedimentos em cidades vizinhas.